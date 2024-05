Ricerche più semplici su Google Foto grazie a Gemini e Ask Foto

(Di martedì 14 maggio 2024) IlI/O è il tradizionale evento annuale nel corso del quale il colosso di Mountain View presenta le novità tecnologiche più attese, che arriveranno sugli smartphone Android nei mesi successivi. Quest’anno l’intelligenza artificiale, nella fattispecie, la fa da padrona e ovviamente non potevano mancare grandi novità per una delle app più importanti della L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL si mostrano in una ricca galleria di foto dal vivo il giorno prima del Google I/O 2024: scopriamoli insieme. L'articolo I Google Pixel 9 si mostrano in una serie di dettagliate foto dal vivo proviene da ...

Google Foto diventa un vero portento con Ask Photos, la nuova funzione basata su Gemini - google foto diventa un vero portento con Ask Photos, la nuova funzione basata su Gemini - L’annuale evento google I/O 2024 è proprio dietro l’angolo e quest’anno verrà incentrato in modo particolare sul nuovo sistema operativo Android 15 e sulle novità legate all’integrazione con ...

Google Foto si rinnova con l'intelligenza artificiale Gemini: arriva ''Ask Photos'' - google foto si rinnova con l'intelligenza artificiale Gemini: arriva ''Ask Photos'' - google continua a puntare sull'intelligenza artificiale per migliorare le sue app e servizi. Dopo aver integrato l'AI Gemini in Gmail e Documenti, è ora il turno di google foto con l'introduzione dell ...

Google scatenata all'I/O 2024: AI Overview, Ask Photos ed era degli agenti intelligenti - google scatenata all'I/O 2024: AI Overview, Ask Photos ed era degli agenti intelligenti - google ha effettuato diversi annunci nel contesto dell'evento I/O 2024. Come prevedibile, il focus è stato posto in modo importante sull'IA.