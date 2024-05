Formula 1 - Domenicali | Due GP in Italia anche dopo 2026? Possibil - ma molto difficile

(Di martedì 14 maggio 2024) Il presidente della F1, Stefano, nella settimana che vedrà il GP dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola, fa il punto della situazione sui GP di casa nostra: “L’è parte centrale del calendario ma bisogna affrontare questioni che riguardano risorse, infrastrutture e servizi per i tifosi. Ci saranno ancora due GP di F1 inile, ma”. “Imola, Monza e l’sono parte centrale del calendario. Bisogna però affrontare questioni che riguardano risorse e infrastrutture. Se oggi non c’è la volontà di investire, lavorare insieme, fare dei progetti a lungo termine, alcuni paesi rischiano di perdere il GP. Entro la fine di quest’anno abbiamo scadenze che dovremo rivedere. Faremo il ...

Domenicali: "Due GP in Italia dopo il 2026 Possibile, ma molto difficile" - domenicali: "Due GP in Italia dopo il 2026 Possibile, ma molto difficile" - Il presidente della F1 fa il punto della situazione sui GP di casa nostra: "L'Italia è parte centrale del calendario ma bisogna affrontare questioni che riguardano risorse, infrastrutture e servizi pe ...

Quello di Imola è il Gran premio di casa per Stefano Domenicali - Quello di Imola è il Gran premio di casa per Stefano domenicali - “Continuare ad avere due gare in Italia è possibile, ma obiettivamente abbastanza difficile. A Monza ci siederemo attorno a un tavolo e cercheremo di capire il livello di investimenti, anche in infras ...

Mostre, musica e auto, Imola accoglie la F1 col FuoriGp - Mostre, musica e auto, Imola accoglie la F1 col FuoriGp - Arriva a Imola il FuoriGp. In occasione del Gran premio di formula 1, in programma dal 17 al 19 maggio, il Comune mette in campo diverse iniziative sia direttamente sia in collaborazione con altre rea ...