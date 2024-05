Scorie nucleari | l' Ars vota la mozione M5S per il No nel Trapanese

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Ars ha approvato questo pomeriggio la, presentata dal M5S e illustrata in aula dalla deputataCristina Ciminnisi prima firmataria, contro l’ipotesi di realizzazione del deposito nazionale diin una delle due aree individuate nei comuni di Trapani e Calatafimi Segesta. «Il Governo non s'è pronunciato e non è intervenuto in aula. Il voto rende giustizia e dignità...

Da oltre 30 anni in Sicilia c'è il mistero su cosa si nasconde nel sottosuolo dei siti minerari e delle cave. Per decenni si è parlato del rischio di un vasto giro di rifiuti tossici gestito dalla criminalità organizzata ma nessuna inchiesta della ...

Ars, approvata la mozione contro il deposito di scorie nucleari nel Trapanese. Ciminnisi: “I siti individuati non sono idonei” - Ars, approvata la mozione contro il deposito di scorie nucleari nel Trapanese. Ciminnisi: “I siti individuati non sono idonei” - L’Ars ha approvato questo pomeriggio la mozione, presentata dal M5S e illustrata in aula dalla deputata trapanese Cristina Ciminnisi, prima firmataria, contro l’ipotesi di realizzazione del deposito ...

Ancora in lizza cinque aree dell'alessandrino per il deposito nazionale di scorie radioattive - Ancora in lizza cinque aree dell'alessandrino per il deposito nazionale di scorie radioattive - Dopo il ritiro dell'autocandidatura di Trino nessun altro Comune di è fatto avanti. In Piemonte la maggior parte di rifiuti nel paese e la centrale va verso lo smantellamento, l'ad di Sogin: "Avverrà ...

Pericolo nucleare in Basilicata non scongiurato - Pericolo nucleare in Basilicata non scongiurato - Comunicato dell'associazione anti-nucleare "ScanZiamo le scorie" "L'iniziativa impianti aperti di Sogin è uno specchietto per le allodole che non inganna i Lucani, sempre attenti nel difendere il terr ...