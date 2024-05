È mostruoso che il successore di Toti lo decidano i pm

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) Il nodo del casoè questo: l’attuale maggioranza di governo non ha un’opposizione politica seria, si occupa di temi irrilevanti, non è insomma all’altezza, e allora la magistratura ha deciso di intervenire di nuovo e di assumere questo ruolo politico, proprio ad un mese dalle elezioni europee. Chi nega questa connessione non vuon vedere la realtà. Si attaccano, tra l’altro, i governatori delle Regioni per mettere una pietra tombale sull’autonomia differenziata. Si attacca in particolare la Regione Liguria per favorire un cambio di governo della Regione. Schlein e Conte esultano, ma non si rendono conto che questo è da trent’anni il nostro problema. La politicizzazione della magistratura. Leggi anche:, all’opera il meccanismo per farlo dimettere. Poi finirà tutto di Nicola Porro Sia lode a Crosetto che non scaricaE ...