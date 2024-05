I 10 migliori Cerasuolo d' Abruzzo scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Il, ottenuto dalla vinificazione delle uve montepulciano in purezza con breve macerazione, per noi è il vino del futuro. La potenza materica del montepulciano viene imbrigliata in vini leggeri che, nelleversioni, non perdono nulla dell’energia del vitigno, anzi la incanalano verso la giusta direzione. Ovviamente stiamo parlando delle versioni veraci, quelle più identitarie. A proposito di identità, va detto che è inutile, e probabilmente anche controproducente, snaturare ilscaricandone il colore: undovrebbe essere color ""; per i rosati scarichi, buccia di cipolla, alla moda provenzale, ci sono altre denominazioni, e non tutti devono per forza produrre tutto, solo per completare la gamma e compiacere il mercato. Inoltre, troppe volte ci siamo trovati ...