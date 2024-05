Dune | Prophecy - un’importante star di Bollywood si unisce al cast della serie prequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 14 maggio 2024) Proseguono i lavori di preproduzionedell’universo didi Denis Villeneuve, di cui3 è in sviluppo, ed ilsi è arricchito di un’altra protagonista. Questa volta si tratta di unadel cinema indiano, l’attrice Tabassum Hashmi Khan, nota come Tabu. Il suo sarà un ruolo ricorrente, quello di Sorella Francesca, una donna forte, intelligente e seducente, che in passato ha avuto una storia d’amore con l’imperatore, il cui ritorno a palazzo lascerà il segno, rompendo gli equilibri del potere. Tabu in una scena di A suitable boy, fonte: NetflixTabu è considerata una delle migliori attrici indiane, sia ache a Kollywood (il cinema in lingua lingua tamil). Ha vinto due volte il premio come Miglior Attrice al ...