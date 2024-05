Google presenta Project Astra | agente di intelligenza artificiale universale

Le due aziende metteranno in vendita nel corso del 2025 l’incredibile dispositivo che trasforma le call di lavoro in incontri dal vivo. Sul serio e grazie a fotocamere 3D e IA

Con Project Astra Google infila l'assistente AI nella fotocamera dello smartphone - Con project Astra google infila l'assistente AI nella fotocamera dello smartphone - Il keynote di questa sera più che google I/O potrebbe chiamarsi google AI, considerando il ruolo da protagonista svolto dall'intelligenza artificiale e dalle sue varie applicazioni all'interno della g ...

Google annuncia l'incredibile IA Veo in Video FX: è la risposta a Sora di OpenAI - google annuncia l'incredibile IA Veo in Video FX: è la risposta a Sora di OpenAI - Nel corso del google I/O 2024, google ha ufficializzato Veo, intelligenza artificiale integrata in Video FX. È la risposta a Sora di OpenAI.

Google I/O 2024 - google I/O 2024 - La giornata di apertura della google I/O 2024 parte con il botto con le IA da testo a video che sfidano Microsoft e OpenAI ...