Tragico incidente a Marigliano | morta una motociclista di 46 anni

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 14 maggio 2024) La comunità diè scossa da unle avvenuto questo pomeriggio in via Ponte dei Cani, all’altezza del civico 99. La vittima, una donna di 46residente a Scisciano e senza precedenti penali, ha perso il controllo della sua motocicletta (per cause ancora da accertare) schiantandosi contro un palo della luce. 46enne L'articolo Teleclubitalia.