Volley Nations League femminile 2024 - l’Italia di Velasco parte male | con la Polonia è 0-3 all’esordio in Turchia

(Di martedì 14 maggio 2024) Esordio amaro per la nuova Italdi Josènella Pool 1 della prima settimana della VNLdi. All’Antalya Sports Hall le Azzurre perdono la loro partita inaugurale in tre set (26-28, 23-25, 18-21) contro la. Una partita in cui Antropova e compagne sono mancate nei momenti cruciali dei tre parziali, in particolar modo nel primo set in cui non sono stati concretizzati ben quattro set point – di cui due consecutivi – prima di cedere la frazione alla squadra avversaria. Un set che – se vinto – probabilmente avrebbe cambiato l’interzia di un incontro che ha invece visto poi il dominio di Stysiak. Serve reazione immediata, anche per non compromettere in alcun modo il percorso verso le Olimpiadi: giovedì c’è la Germania alle 15:00. VNL ...