(Di martedì 14 maggio 2024) Una 46enne di Scisciano è deceduta nel pomeriggio in unin via Ponte dei Cani; sarebbesul colpo. Indagini dei carabinieri.

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La donna in compagnia di due amici , di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera ...

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La donna in compagnia di due amici , di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera ...

La comunità di Marigliano è scossa da un incidente morta le avvenuto questo pomeriggio in via Ponte dei Cani, all’altezza del civico 99. La vittima, una donna di 46 anni residente a Scisciano e senza precedenti penali, ha perso il controllo della ...

Incidente mortale a Marigliano: 46enne morta sul colpo - incidente mortale a Marigliano: 46enne morta sul colpo - Nel 2020, 2 milioni 145mila persone hanno letto gli articoli de La Provincia Online. Eppure, siamo rimasti tra i pochi giornali online non a pagamento e lo abbiamo fatto perché siamo convinti che ...

Incidente a Marigliano, moto si schianta contro palo: morta la donna alla guida - incidente a Marigliano, moto si schianta contro palo: morta la donna alla guida - Una 46enne di Scisciano è deceduta nel pomeriggio in un incidente in via Ponte dei Cani; sarebbe morta sul colpo ...

Galassia, morta la cagnolina-eroe dei Vigili del Fuoco:. Il padrone: «Eravamo due corpi con una sola anima» - Galassia, morta la cagnolina-eroe dei Vigili del Fuoco:. Il padrone: «Eravamo due corpi con una sola anima» - Addio a Galassia, femmina di border collie dei Vigili del Fuoco di Fermo. La cagnolina di 14 anni aveva lavorato per sette anni, da maggio 2013 a ottobre 2020 ed è morta ...