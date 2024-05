Pallanuoto - la Champions League dell’AN Brescia si chiude con una sconfitta | 17-12 contro l’Olympiacos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Una squadra che ha come obiettivo quello di andarsi a giocare il titolo in quel di Budapest, un’altra invece che ha praticamente finito gli stimoli in stagione: il risultato è scontato. Nell’ultima sfidano inl’ANesceper 17-12 in casa del. In terra greca la squadra guidata da Sandro Bovo fa fatica a tenere il passo degli ellenici che a metà gara sono già sul +3. L’assenza di Vincenzo Dolce si fa sentire per i lombardi, Fountoulis e compagni volano addirittura sul +6, prima di abbassare leggermente la tensione nell’ultima frazione. Le parole di Sandro Bovo a fine partita: “Una partita dove hanno avuto grande spazio i più giovani Abbiamo avuto difficoltà dietro a uomo in meno, ci siamo aperti, ma loro hanno lettura e qualità ...