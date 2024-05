Putin rafforza la squadra cinese prima di incontrare Xi

(Di martedì 14 maggio 2024) Servono almeno due batterie di Patriot per proteggere i cieli della regione di Kharkiv, da cui sono state evacuate seimila persone, perché i russi avanzano, rosicchiando i territori dell’obla... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dopo il feroce attacco del Crocus City Hall di Mosca , in cui sono morti almeno 137 spettatori, anche bambini, l'Isis ha diffuso vari messaggi di rivendicazione, con i video che mostrano le fasi...

Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente annunciato un significativo ampliamento della coscrizione militare per i cittadini russi, estendendo l'età di reclutamento fino ai 30 anni . Questa decisione, sancita da un decreto presidenziale, ...

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin – appena reinsediatosi per un quinto mandato di sei anni – ha formato il nuovo governo e nominato le più alte cariche dello Stato. Tra le conferme ...

Il presidente chiude le caselle della sua squadra: insieme a Patrushev sceglie Dyumin, ex sodale di Prigozhin, come consigliere. Arrestato Kuznetsov per ...

Il presidente russo è preoccupato soprattutto di vincere in Ucraina, quello cinese ha obiettivi di lungo termine e non può (ancora) fare a meno dell'Occidente ...