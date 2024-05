Valditara | È razzista non aiutare gli studenti stranieri a scuola Corsi di potenziamento in italiano e matematica per colmare le lacune

Valditara: “La sospensione come viene intesa oggi non è efficace. Basta Playstation e cellulare ai ragazzi puniti” - valditara: “La sospensione come viene intesa oggi non è efficace. Basta Playstation e cellulare ai ragazzi puniti” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe valditara, intervistato a "Il giorno de La Verità" a Milano, ha espresso la sua visione sulla sospensione scolastica e l'integrazione degli studenti ...

Il “tetto terroni” del ministro Valditara - Il “tetto terroni” del ministro valditara - Dopo averci edotti sull’inutilità dello studio dei dinosauri il ministro valditara ha deciso di darci un prova lampante di cosa sia il razzismo introiettato di chi vorrebbe sembrare antirazzista. Dopo ...

Frosinone, il ministro Valditara allo Stirpe: “Qui un progetto ambizioso” - Frosinone, il ministro valditara allo Stirpe: “Qui un progetto ambizioso” - “Ringrazio il ministro valditara per la sua presenza – ha esordito Stirpe ... con temi sempre più attuali che riguardano bullismo, violenza sulle donne e razzismo. Hanno preso parte diversi Istituti ...