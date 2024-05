Gaza - colpito veicolo Onu a Rafah | Hamas incolpa Israele

Continuano a Rafah gli scontri tra l'esercito israeliano e Hamas. Il ministro Gallant agli Usa: "Continueremo attacchi per raggiungere i nostri obiettivi". Oxfam : "L'invasione a Gaza potrebbe causare una catastrofe sanitaria". E fonti egiziane ...

18.50 Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e chiede un'indagine approfondita sull' attacco a un veicolo dell'Onu, avvenuto presso il valico di Rafah, in cui ...

Gli aiuti umanitari diretti a Gaza che vengono distrutti dai raid e dai coloni israeliani - Gli aiuti umanitari diretti a gaza che vengono distrutti dai raid e dai coloni israeliani - Anche la Casa Bianca ha condannato l'attacco contro un convoglio umanitario diretto a gaza da parte di coloni israeliani che hanno gettato pacchi di cibo sulla strada e dato fuoco ai veicoli. "È un ...

Guerra Israele-Hamas, Qatar: "Dal 9 maggio non arrivano aiuti umanitari a Gaza". LIVE - Guerra Israele-Hamas, Qatar: "Dal 9 maggio non arrivano aiuti umanitari a gaza". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Qatar: 'Dal 9 maggio non arrivano aiuti umanitari a gaza'. LIVE ...

Israele sta bombardando tutta la Striscia, compresa Rafah, e impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari - Israele sta bombardando tutta la Striscia, compresa Rafah, e impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari - 'Il Segretario Generale è stato profondamente rattristato nell'apprendere della morte di un membro dello staff del Dipartimento di Sicurezza e Protezione delle Nazioni Unite e del ferimento di un altr ...