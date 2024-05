Massimiliano Allegri fuori dal giro | ecco perché rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Siamo abituati a vedere la questione allenatori dal punto di vista dei club: chi sceglie il Milan, chi prova a prendere la Juventus, chi contatta De Laurentiis per il Napoli, e via dicendo. Ma forse non è più questa la prospettiva corretta. Forse sono più gli allenatori a scegliere i club che non il contrario. I mister non sono più a caccia di grandi per definizioneGasperini e Thiago Motta insegnano che una grande la si può anche costruire. E nemmeno di soldi, se è vero che perfino Antonio Conte ha abbassato le pretese di ingaggio a cifre ragionevoli per la serie A, in linea con i 5-6 milioni all'anno dell'Inzaghi campione d'Italia. I tecnici sanno che, se vogliono allenare in Italia, non possono chiedere guadagni in doppia cifra. E l'idea di allenare in Italia non è più di serie B come anni fa, quando l'ambizione era l'estero: siamo tornati competitivi, ...