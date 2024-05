(Di martedì 14 maggio 2024) I militari si sono concentrati soprattutto sul lungomare del litorale laziale, con multe salate per violazioni al codice della strada, esercenti irregolari e spaccio di droga.dideia Civitavecchia – corrieredellacittà .com La stagione balneare è alle porte, così sale anche l’asticella dell’attenzione dei, con particolare attenzione al litorale laziale e al lungomare. Nelle ultime ore, idella compagnia di Civitavecchia hanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie dislocate su tutto il territorio, di eseguire un servizio coordinato a largo raggio volto alla prevenzione e repressione dei reati. Le attività di controllo hanno raggiunto il proprio picco nella serata di sabato 11 maggio, durante la quale i militari della Sezione ...

Val Fortore : nel weekend i Carabinieri hanno controllato e setacciato la zona, identificando centosettantacinque persone ed emanando dei sequestri e delle sanzioni . In questo week-end i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo ...

Tempo di lettura: 2 minutiIn questo week-end i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato servizio di controllo del territorio nella Val Fortore , finalizzato a prevenire i reati predatori ed a garantire ...

Raffica di controlli dei carabinieri per malamovida: al setaccio le zone balneari - Raffica di controlli dei carabinieri per malamovida: al setaccio le zone balneari - I militari si sono concentrati soprattutto sul lungomare del litorale laziale, con multe salate per violazioni al codice della strada, esercenti irregolari e spaccio di droga.

Intera palazzina ruba la corrente, sigilli rotti subito dopo l’intervento - Intera palazzina ruba la corrente, sigilli rotti subito dopo l’intervento - Di fronte a tale condotta, penalmente rilevante, i tecnici hanno proceduto alla definitiva rimozione dei contatori.

Coppia fermata di notte a bordo di un'auto parcheggiata: furto sventato dai carabinieri - Coppia fermata di notte a bordo di un'auto parcheggiata: furto sventato dai carabinieri - L'uomo e la donna hanno risposto che il proprietario li aveva autorizzati a dormire nel veicolo. Ma il blocchetto dell'accensione era stato manomesso ...