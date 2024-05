Superbonus - accordo sul Dl Sugar tax da luglio 2025 Polemica sui numeri della maggioranza in commissione Senato

Dopo quattro giorni di fibrillazioni sta per arrivare a un punto di caduta la querelle interna alla maggioranza sulla retroattività dello spalma crediti edilizi e sulla sugar tax. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti tira dritto sul primo ...

La commissione Finanze del Senato ha aumentato il numero dei suoi componenti: passati da 19 a 20, per via di un "acquisto" dell'ultim'ora. Si tratta del senatore di Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi, che faceva parte della commissione Giustizia. ...

(Adnkronos) – Il superbonus “è una misura eccezionale per tempi eccezionali, come tante altre cose fatte in epoca pandemica. Finita quella ubriacatura, da questo tipo di droga economica bisogna uscire”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle ...