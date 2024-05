Meloni | Nessun rimpasto - obiettivo 5 anni Premierato? Riforma che guarda al futuro

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Fibrillazioni nel governo dopo l'appuntamento delle Europee? La premier Giorgia, ospite di Maurizio Belpietro a Milano per il ‘Giorno de La Verità’, si è detta “tranquilla”. “Non ho motivo di pensarlo”, ha aggiunto. Il problema semmai – ha precisato– si potrebbe porre “più prima delle elezioni, perché è una campagna elettorale a preferenze ed è normale e ragionevole che ciascun partito voglia segnalare le sue specificità. E' sicuramente una campagna divisiva, anche se non mi preoccupa". Anzi, spera che con queste elezioni “possano crescere tutti i partiti di maggioranza”. All’orizzonte neanche un possibile. Un’eventualità cheesclude a priori. "Non ho mai pensato a fare undi governo. È una delle tantissime ricostruzioni un po' ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Diciamolo chiaramente: il confronto a Porta a Porta tra Meloni e Schlein è una enorme presa in giro degli elettori italiani. Un confronto fake , tra due candidate fake , a cui non si potrà chiedere nulla sul programma da ...

