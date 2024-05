(Di martedì 14 maggio 2024) Milano – Nuovo capitolo della sagae il () furto dello smartphone in diretta su Instagram.il video del colpo, il polverone mediatico e politico sulla sicurezza, la confessione della messinscena e il nuovo polverone sull’inopportunità della trovata pubblicitaria, il rapper-influencer è tornato a parlare della vicenda, chiedendo scusa ma anche attaccando la stampa, il sindacoe l’assessore Maran. "Nelle ultime ore – scrivesu Instagram – mi sono ritrovato al centro di una tempesta mediatica. Attaccato da politici e giornalisti che prima mi hanno usato per fare notizia e poi si sono sentiti traditi. Ma siccome non mi piace fare la vittima, chiedo scusa per il disagio che ho involontariamente creato. Probabilmente la cosa mi è un po’ sfuggita di ...

Milano – Cosa non si fa per promuovere un prodotto. In questo caso una canzone. Fabio Rovazzi , ex rapper di successo (la suo “Andiamo a comandare” è stata un vero tormentone nel 2016), ex presentatore tv, attuale testimonial di pubblicità e ...

Tutti contro Fabio Rovazzi : non è piaciuta la “trovata di marketing” del cantante per annunciare il nuovo singolo in uscita con Il Pagante. Durante una diretta Instagram, Rovazzi ha simulato il furto del cellulare, per poi spiegare che in realtà ...

Rovazzi e il “finto” furto dello smartphone a Milano, Sala al veleno: «Comportamento arrogante, fare il figo non funziona» - rovazzi e il “finto” furto dello smartphone a Milano, Sala al veleno: «Comportamento arrogante, fare il figo non funziona» - Quello di fabio rovazzi è stato «un comportamento arrogante». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il caso del cantante che per promuovere il suo nuovo disco ha finto il furto ...

Fabio Rovazzi si sfoga dopo gli attacchi per il finto Maranza: “E Sala comparsa in Gotham City” - fabio rovazzi si sfoga dopo gli attacchi per il finto Maranza: “E Sala comparsa in Gotham City” - Milano, il rapper risponde alle critiche di stampa e politici per la messinscena del furto su Instagram: “Maran Nonostante il nome non fa parte delle strategie per il lancio del brano” ...

Rovazzi: nessun furto, era solo una trovata di marketing, ma che prezzoRovazzi: nessun furto, era solo una trovata di marketing, ma che prezzo - rovazzi: nessun furto, era solo una trovata di marketing, ma che prezzorovazzi: nessun furto, era solo una trovata di marketing, ma che prezzo - Arriva la confessione del cantante: il "furto" in live era solo una trovata per promuovere il suo nuovo singolo in collaborazione con il Pagante, “Maranza”.