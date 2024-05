Calcio Allievi Under 17 regionale | alla Giovane Ancona il primo round contro Fermo 3-2

(Di martedì 14 maggio 2024) Domani– -K Sport Montecchio. In chiave provinciale nel Girone C vince la Biagio Nazzaro (fotopiano), superata al fotofinish la Castelfrettese, che in finale affronterà l’Osimana (Girone D). L’analisi finale sul Girone C di mister Antonio Rota VALLESINA, 14 maggio 2024 – La Biagio Nazzaro, successo nell’ultima gara di stagione regolareil Monserra, vince il Girone C del campionato provinciale ed in finale, per il titolo di, affronterà l’Osimana. Superata infatti la Castelfrettese che ha persoil Moie Vallesina. Ora i play off TITOLO1° giornata domenica 12 maggio:3-2...

Gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito , con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader ...

Galassia, morta la cagnolina-eroe dei Vigili del Fuoco: salvò 4 persone. Il padrone: «Eravamo due corpi con una sola anima» - Galassia, morta la cagnolina-eroe dei Vigili del Fuoco: salvò 4 persone. Il padrone: «Eravamo due corpi con una sola anima» - Addio a Galassia, femmina di border collie dei Vigili del Fuoco di fermo. La cagnolina di 14 anni aveva lavorato per sette anni, da maggio 2013 a ottobre 2020 ed è morta ...

Via agli espropri per il Thyrrenian link, protesta a Selargius - Via agli espropri per il Thyrrenian link, protesta a Selargius - sta già muovendo le ruspe e le navi - si legge nel manifesto social del comitato - Solo noi in prima persona possiamo fermarli. Incontriamoci ogni settimana per conoscerci, confrontarci e capire come ...

Porto San Giorgio, non va a scuola e non torna a casa, il cellulare squilla a vuoto: ragazzino ritrovato - Porto San Giorgio, non va a scuola e non torna a casa, il cellulare squilla a vuoto: ragazzino ritrovato - PORTO SAN GIORGIO - Son state ore d'ansia per una famiglia di Porto San Giorgio, ma il ragazzino minorenne che era scomparso questa mattina è stato, per fortuna, trovato quasi subito ed ...