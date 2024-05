Dieci conferme per il mare dei romani | ecco le bandiere blu del Lazio

Bandiere Blu, l’Italia aumenta i lidi da sogno - Bandiere Blu, l’Italia aumenta i lidi da sogno - La lista delle spiagge italiane insignite del prestigioso riconoscimento della Fee si allunga di ulteriori dieci nomi ...

Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Sul decreto Superbonus, Forza Italia ha minacciato di votare contro in commissione Finanze al Senato. Se così fosse, il testo verrebbe bocciato. Nel pomeriggio, a sorpresa, da Fratelli d’Italia è arri ...

Bandiere blu 2024: da Anzio al Circeo, nel Lazio sono 10 - Bandiere blu 2024: da Anzio al Circeo, nel Lazio sono 10 - Da San Felice Circeo a Gaeta, passando per Anzio. Sono dieci le spiagge nel Lazio premiate quest'anno con la Bandiera Blu. Un traguardo stabile rispetto allo scorso anno, con le dieci località che ven ...