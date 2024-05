Autovelox e multe annullate - cosa chiedono ora sindaci e Province

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 maggio 2024 - Caosda(ma anche da Tutor) al centro della discussione nell’esame del disegno di legge sul nuovo codice della strada 2024, approdato oggi in Commissione Ambiente al Senato. Da almeno 9 anni Corte Costituzionale prima (nel 2015) e Cassazione poi (ultima sentenza ad aprile) hanno stabilito che gli strumenti debbano essere non solo approvati ma anche tarati (verifica metrologica legale) e omologati. Pena la nullità dei verbali. “Urgente un intervento”, hanno chiesto i Comuni con Anci. Stesso concetto ribadito dall’Asaps. Che partendo dai numeri delle vittime - dall’inizio dell’anno al 12 maggio in Italia sono morti 153 pedoni, 60 ciclisti, 6 bambini, 25 vittime di pirateria, 394 persone nei soli incidenti dei fine settimana, di cui 187 motociclisti, ha ricordato il presidente dell’associazione, Giordano Biserni - ...