Giornalista condannato al carcere | incostituzionale Nola | sentenza di primo grado - giudice non togato

(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato giornalisti: Otto mesi diper diffamazione a mezzo stampa oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali. È questa laemessa dal Tribunale diper ilPasquale Napolitano. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania, al quale il collega è iscritto, ha già attivato il proprio ufficio legale per preparare un ricorso in Appello contro la decisione delonorario che riteniamo assolutamente sproporzionata. L’articolo di mille battute, quindici righe appena, è stato pubblicato dal giornale online Anteprima24 e riguarda l’Ordine degli avvocati diper una vicenda del 2020. Proprio per una causa che riguardava Pasquale Napolitano il SUGC presentò l’eccezione di incostituzionalità che ha portato ...

