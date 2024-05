Fabio De Luigi all’Università di Urbino - incontro con i ragazzi | Studiare dà la ricchezza per affrontare la vita

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - 'A prescindere da quello che studiate, vivete il periodo universitario perché è un momento importante della'. A dirlo l'attore, regista e conduttoreDe, ospite oggi all'Università diper uncon gli studenti dal titolo 'Il comico è un lavoro serio?'. L’De, accolto in un'aula gremita di centinaia di studenti, presenti anche il rettore Giorgio Calcagnini e le autorità cittadine, ha poi parlato a tutto campo, spaziando dalla sua carriera al rapporto con la comicità, dagli esordi al suo percorso di studi, da un'analisi della comicità odierna allaromagnola (è nato e vive a Santarcangelo di Romagna). Tanti gli aneddoti, da quando suo padre non credeva che ...

