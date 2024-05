Avellino - poker in amichevole Pazienza | Serve più cattiveria

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltimo testper l’che supera il Trastevere con il punteggio di 4-0. Prove generali per la formazioni di Michelea una settimana dall’esordio dai playoff per l’andata del secondo turno della fase nazionale, ovvero dei quarti di finale. Nel primo tempo le reti portano le firme di Rigione su calcio di punizione e De Cristofaro a volo mentre nella seconda frazione reti di Gori di testa e Marconi nel finale. Mercoledì giornata di riposo poi da giovedì gli allenamenti continueranno a porte chiuse. L’ANALISI. “Abbiamo lavorato e recuperato energie mentali e fisiche – afferma il tecnico nel post– Ci stiamo avvicinando nella maniera giusta. Diamo attenzione a tutti i dettagli e nell’ultimaci sono state altre indicazioni che mi ...

