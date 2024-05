Milan - Thiaw | I tifosi hanno tutto il diritto di arrabbiars - dobbiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Il difensore delMalick, in occasione di un evento organizzato dal brand di abbigliamento tecnico Under Armour, presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti ao, ha così parlato situazione attuale in casa rossonera: “Ilè davvero una grande squadra, non siamo arrivati ai risultati che volevamo eildi essere arrabbiati perché amano il club.fare sicuramente meglio. A volte ami così tanto una squadra che può capitare di non essere soddisfatto di quello che succede in campo e delle prestazioni dei giocatori.accettarlo, ascoltare cosa dicono e vedere cosa possiamo fare meglio nella prossima stagione”. “Se sono un leader nello spogliatoio? No, no, non ancora. Non ...