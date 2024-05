(Adnkronos) – Liliana Segre boccia il Premierato . La senatrice a vita è intervenuta oggi in Aula durante la discussione generale sulla riforma costituzionale denunciando "vari aspetti allarmanti , non posso tacere", ha affermato. Con il Premierato ...

"Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan "scegliete voi il capo del governo!" Anche le tribù della preistoria avevano un capo". Si può sintetizzare così il duro e lungo attacco della senatrice a vita, Liliana Segre , alla riforma che ...

Liliana Segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - liliana segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - La senatrice a vita liliana segre, prendendo la parola in Senato durante il dibattito sul premierato, ha criticato duramente la riforma proposta dal governo ...

Liliana Segre contro il premierato: "Non posso e non voglio tacere: è una riforma allarmante" - liliana segre contro il premierato: "Non posso e non voglio tacere: è una riforma allarmante" - Anche le tribù della preistoria avevano un capo". Si può sintetizzare così il duro e lungo attacco della senatrice a vita, liliana segre, alla riforma che introduce il premierato. Giusto il tempo di ...

Premierato, la bocciatura di Liliana Segre: "Aspetti allarmanti, non posso tacere" - Premierato, la bocciatura di liliana segre: "Aspetti allarmanti, non posso tacere" - liliana segre boccia il premierato. La senatrice a vita è intervenuta oggi in Aula durante la discussione generale sulla riforma costituzionale denunciando "vari aspetti allarmanti, non posso tacere", ...