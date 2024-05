Anna Terio sarà infatti nel cast di Gerri | interpreterà se stessa

(Di martedì 14 maggio 2024) Tanti impegni attendono. Prossimamente, l’attrice sarà infatti neldi Gerri, dove, come leiha dichiarato un personaggio “torbido ed estremo”. Un ruolo che rappresenta una vera e propria sfida per la donna, che negli ultimi mesi ha preso parte, inoltre, al film Il Corpo diretto da Vincenzo Alfieri, un regista

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto oggi una riunione in videoconferenza dei capi diStato e di Governo G7, convocata in seguito all’attacco Iran iano contro Israele.Al termine della discussione, i leader G7 ...

Il G7 riunito a Palazzo Chigi, sotto la guida italiana, con Giorgia Meloni al vertice, ha condanna to l'Iran e l' attacco a Israele. Ma, al tempo stesso, ha invitato tutte le parti in causa a evitare ulteriori escalation: è la presa di posizione dei ...

“Non dirò più se sono single o fidanzata”. Neanche il tempo di pronunciare queste parole nello studio di Verissimo neanche un mese fa, ed ecco che i propositi di Anna Safroncik sono andati in fumo. Almeno in parte, s’intende. L’attrice di origine ...

Tanti impegni per Anna Terio: ecco dove la vedremo - Tanti impegni per anna terio: ecco dove la vedremo - Tanti impegni attendono anna terio. Prossimamente, l’attrice sarà infatti nel cast di Gerri, dove interpreterà, come lei stessa ha dichiarato un ...