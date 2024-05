Matteo Falcinelli a Sky TG24 | Tornerò negli Usa anche se ho paura VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 14 maggio 2024) Ancora pochi giorni e, il 25enne italiano arrestato a Miami lo scorso febbraio in circostanze poco chiare e poi “incaprettato” - mani e piedi legati insieme alle manette - in commissariato dagli agenti, farà rientro in Italia. A Skyracconta del momento “molto difficile, molto complicato” che sta vivendo dopo quanto successo: “Ho vissuto una cosa terribile, per me è stata traumatica. Ho tantissimi problemi alla schiena e al collo, ho difficoltà a dormire, ho gli incubi. Sono seguito da psicologi e psichiatri che mi prescrivono tantissimi psicofarmaci”. Ma sa già che il rientro in Italia sarà un passaggio temporaneo. Spiega di essere arrivatoStati nel 2018. Poi la laurea in North Carolina e dopo l’inizio di un nuovo percorso di studi a Miami. “Il mio obiettivo – dice - sicuramente è ...