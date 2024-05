Cloud One - Simona Tabasco nel cast dello sci-fi insieme a Sophie Turner

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) L'attrice italiana, già presente in Immaculate e The White Lotus, è pronta per un altro progetto internazionale.cone Boyd Holbrook reciterà nel film di fantascienzaOne, diretto da Goran Dukic e prodotto da The Allegiance Theater, che lavorò al film Money Monster di Jodie Foster. La sceneggiatura è un adattamento del racconto breve Windows di Etgar Keret. Il racconto è stato pubblicato per la prima volta su Playboy Magazine nel 2015, e il film rappresenterà la terza collaborazione tra Keret e Dukic, che hanno debuttatoin Wristcutters, e dal cortometraggio animato presentato al Sundance, What Do We Have in Our Pockets?, entrambi adattati dalle storie create da Keret. La carriera …