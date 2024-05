Re Carlo | fa discutere l’incontro segreto con David Beckham

(Di martedì 14 maggio 2024) ReIII ha deciso di fare ritorno alle proprie mansioni da sovrano. Da alcuni mesi il Re è in cura contro una forma di cancro di cui non ha fornito dettagli. Dopo alcune settimane di riposo, ha deciso di tornare a lavoro, anche se seguirà ancora per un po’ i pareri medici. A causa dei numerosi impegni non ha avuto il tempo di incontrare il principe Harry quando è tornato nel Regno Unito per 72 ore, ma ha avuto un incontro condi reIII con, dunque, ha sollevato speculazioni e critiche nei confronti del sovrano. Solo qualche giorno prima, infatti, aveva rinunciato ad incontrare il figlio minore – il principe Harry – perché era troppo impegnato. Apparentemente il re ha dato priorità ai suoi impegni di lavoro piuttosto ...

Un trend da analizzare. Jannik Sinner ha archiviato il suo primo impegno sulla terra rossa di questa stagione e l’ha fatto con un perentorio 6-1 6-2 rifilato all’americano Sebastian Korda , nel match valido per il secondo turno del Masters1000 di ...

Re Carlo nonostante la sua grave malattia sta portando avanti diversi progetti ed entro l’estate arriva un grande cambiamento. Fortunatamente la Famiglia Reale non si lascia scoraggiare dai gravi problemi che sta affrontando in questi mesi. Non ...

Volley Mercato: Firenze mette in panchina Simone Bendandi - Volley Mercato: Firenze mette in panchina Simone Bendandi - La società del presidente Sità ha presentato il nuovo allenatore che nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di vice Gaspari nell'Allianz Milano. Succede a carlo Parisi ...

Salvadori (Lega Amiata): È tempo di bilanci e ringraziamenti. Non mi ricandido - Salvadori (Lega Amiata): È tempo di bilanci e ringraziamenti. Non mi ricandido - Luca Jacopo Salvadori – Lega Amiata: È tempo di bilanci e ringraziamenti. Non mi ricandido, adesso servirò la cittadinanza e il mio partito da dietro le quinte.