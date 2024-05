La guerra si avvicina all’Italia La mossa di Putin che sfida l’Europa e la Nato ai nostri confini

(Di martedì 14 maggio 2024) Solo 1.691 chilometri, in piano Mar Mediterraneo, separano la Libia dal nostro Paese, ma persino l’epocale fenomeno delle migrazioni che, spesso partendo da questo Paese, stanno interessando le coste italiane da molti anni impallidisce dinanzi alla eventualità – facendo i debiti scongiuri – che proprio in Libia si apra un nuovo fronte di, parallelo a quello ucraino. Non è paranoia, sono i fatti contingenti, che ci raccontano della sempre più pervasiva presenza dei russi, e segnatamente della temibile Brigata Wagner nel Sahel, la fascia di territorio dell’Africa subsahariana che lambisce la stessa Libia. La Legione Africana conta oggi un effettivo di 45mila miliziani in continua espansione in diversi Paesi e la Legione Africana conta in Libia su 3.200 combattenti, al momento. In realtà, i mercenari della Wagner combattono già dal 2019 al fianco di Khalifa Haftar, ...

