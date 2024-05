Mourinho pronto per una nuova avventura | ecco dove allenerà la prossima stagione

José Mourinho ha parlato in un’intervista esclusiva a Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ed è tornato a parlare del suo addio alla Roma dopo aver raggiunto due finali europee – una vinta, in Conference, l’altra persa, in Europa, per ...

A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia . Secondo i bookmaker , un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli , per la terza esperienza in Serie A dopo l’Inter e i giallorossi, è l’opzione ...

FORMELLO - Lazio, la ripresa: la situazione di Luis Alberto - FORMELLO - Lazio, la ripresa: la situazione di Luis Alberto - FORMELLO - Luis Alberto atteso e confermato in gruppo. Lo spagnolo, non convocato con l'Empoli per un atteggiamento poco "convincente" agli occhi di Tudor, è tornato ad ...

Dalla Spagna sicuri: José Mourinho pronto a tornare in panchina - Dalla Spagna sicuri: José mourinho pronto a tornare in panchina - Il tecnico portoghese è alla ricerca di un nuovo progetto tecnico dopo essere stato esonerato dalla Roma a stagione in corso.

"Mourinho detto di sì a un nuovo club". L'ex Inter pronto a tornare in pista - "mourinho detto di sì a un nuovo club". L'ex Inter pronto a tornare in pista - L'allenatore portoghese ex Inter e Roma, José mourinho, secondo la stampa spagnola, sarebbe pronto per tornare in pista.