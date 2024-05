Piano di Mommio, 11 maggio 2024 – Probabilmente ha atteso che non ci fossero più clienti. Poi, travisato dal casco e da una mascherina chirurgica, ha fatto irruzione all’interno della farmacia di Piano di Mommio. Armato di machete , per compiere una ...

Baby prostitute, chi sono gli arrestati: «Fino a mille euro per il sesso». Le chat cancellate e il pin che non funzionava - Baby prostitute, chi sono gli arrestati: «Fino a mille euro per il sesso». Le chat cancellate e il pin che non funzionava - Uomini, per lo più professionisti facoltosi, disposti a pagare mille euro per rapporti sessuali con ragazzine. C'è anche chi ha donato una carta di credito oro «da cui potevamo prelevare più di 20mila ...

Dottrina Giorgetti. Tre indizi fanno una prova: torna l'austerity - Dottrina Giorgetti. Tre indizi fanno una prova: torna l'austerity - Su bonus tredicesima e sugar tax il governo fa i salti mortali, mentre sul Superbonus è disposto a violare il sacro principio della irretroattività delle ...

Il giornalista Pasquale Napolitano condannato al carcere: Italia come Iran e Russia, oggi solidarietà, un mese fa Fdi chiedeva aumento pene - Il giornalista Pasquale Napolitano condannato al carcere: Italia come Iran e Russia, oggi solidarietà, un mese fa Fdi chiedeva aumento pene - Condannato al carcere per un articolo giornalistico che ha poi ‘osato’ condividere sul suo account social. Non siamo in ...