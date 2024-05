Europee 2024 - Mentana lancia confronto tv con tutti i leader Conte | Accetto l’invito

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Accetto la proposta del direttore Enrico Mentana di partecipare a un confronto tra tutti i leader in vista del voto del 8 e 9 giugno. È una modalità che rispetta il principio di parità tra le forze politiche e non ...

Lo storico confronto Berlusconi-Occhetto su Canale 5 (1994) Enrico MENTANA si inserisce nel pantano che si è creato in vista del dibattito tra i leader dei partiti per le prossime Elezioni EUROPEE. L’unico previsto per ora è quello a Porta a ...