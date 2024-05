Guardate la Polonia e il Baltico Putin pensa all' invasione Dopo Kharkiv - Russia piglia-tutto?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "Se il mondo rischia di cambiare con un possibile sfondamento russo a? Il mondo sta cambiando già in queste ore e questi giorni, basta vedere cosa sta accadendo sui confini polacchi e dei Paesi baltici per vedere come stanno vivendo questo, non chiamiamola avanzata, recupero di terreno della". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, intervenuto a Metropolis del gruppo Gedi, delinea lo scenario che ci attende. "È la dimostrazione cheè tutt'altro che interessato a consolidare le posizioni conquistate finora ma vuole solo conseguire il suo obiettivo fin dall'inizio, ossia il tentativo didi uno Stato sovrano. - ha sottolineato Crosetto -. E questo nonostante le parole di alcuni mentitori seriali che fin dall'inizio hanno detto cheera stato provocato dalla Nato e ...