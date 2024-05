Monreale - migliorare i servizi educativi per l’infanzia e degli asili nid - c’è un progetto

Riceviamo e pubblichiamo Spett.le redazione, in riferimento alle recenti pubblicazioni da parte di esponenti politici vari, avrei la necessità di evidenziare qualche punto; Si è parlato spesso, in questi cinque anni, di un falso progetto civico ...

oggi pomeriggio alle 18.00 presso la sala conferenze “Gaetano Millunzi” del Collegio di Maria (Via Roma 48) sarà presente l ‘On. Cateno De Luca , leader del movimento Sud Chiama Nord . De Luca insieme a Giuseppe Romanotto, Candidato al consiglio ...

Guspini, il Console Generale dell’Uruguay incontra gli alunni del Buonarroti - Guspini, il Console Generale dell’Uruguay incontra gli alunni del Buonarroti - Sabato 18 maggio, alle ore 10,30, presso la biblioteca dell’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Guspini, gli alunni e i docenti, con le autorità civili e militari del territorio, incontreranno il Console ...

Monreale, un nuovo progetto educativo per l’asilo nido ''Piero Giaccone'' - monreale, un nuovo progetto educativo per l’asilo nido ''Piero Giaccone'' - monreale, 14 maggio – Il Comune di monreale potenzia l’offerta formativa dell’asilo nido comunale “Piero Giaccone” attraverso un ambizioso progetto educativo che verrà presentato martedì 28 maggio all ...

Scuola Innovativa, salta il finanziamento della nuova scuola Guglielmo - Scuola Innovativa, salta il finanziamento della nuova scuola Guglielmo - Si trattava di un progetto all’avanguardia che avrebbe dotato monreale di una struttura dotata di numerosi comfort, in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza cittadina. Alla presentazione ...