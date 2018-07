Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Francia campione - Deschamps : 'Titolo meritato'. E Griezmann... : Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. ...

Mondiali 2018 Russia - dai baffi di Rami alla 'F' coi palloni : le scaramanzie della Francia campione : Celebrando il proprio trionfo davanti al mondo. Indicando con l'indice proprio quella seconda stella. La loro: bravi, fortunati e anche scaramantici. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda ...

Francia campione del Mondo : i complimenti arrivano anche da Trump : Donald Trump si è complimentato con la Francia per la vittoria della Coppa del Mondo 2018, il secondo successo ai Mondiali per i galletti “Congratulazioni alla Francia, che ha giocato un calcio straordinario, vincendo la Coppa del Mondo 2018. Inoltre, congratulazioni al presidente Putin e alla Russia per aver organizzato un grande torneo della Coppa del Mondo, uno dei migliori di sempre!”. Lo scrive su twitter il presidente ...

La Francia travolge la Croazia e torna campione del mondo dopo 20 anni : Croazia ko per 4 - 2 con i gol di tutte le star transalpine. Festa grande a Parigi, il nuovo eroe è Mbappé - dopo 20 anni ci vuole una foto. Il secondo mondiale dopo Francia 98. Erano i favoriti i ...

4-2 alla Croazia - Francia campione mondo : ANSA , MOSCA , 15 LUG Nella finale giocata allo stadioLuzhniki di Mosca la Francia ha battuto per 4-2 la Croazia, e haconquistato il suo secondo titolo mondiale a 20 anni di distanzadal primo. Bis ...

Mondiali di Russia - Francia campione del mondo. Croazia sconfitta 4 a 2 : La Francia è campione del mondo. I Bleus conquistano il trofeo ai Mondiali di Russia per la seconda volta nella storia dopo aver sconfitto, domenica 15 luglio, la Croazia per 4-2. Il protagonista è di nuovo Didier Deschamps, ...

Francia campione del mondo Deschamps : "Che forza mentale" Mbappé super. E la sexy tifosa... : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

La Francia è Campione del Mondo : è la nazionale degli Imbattibili : La Francia è Campione del Mondo: 4-2 alla Croazia ed è trionfo per la nazionale di Didier Deschamps. Le ultimissime notizie

Francia campione del mondo : Parigi impazzisce di gioia : Dopo la prima Coppa del mondo del 1998 , esattamente vent'anni fa, i ' Bleus ' possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale. La Francia è campione del mondo: Parigi pazza di gioia

