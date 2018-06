Benzina | Di Maio | rinvio e-fattura

Sciopero dei Benzinai revocato : la decisione dopo l'incontro con Di Maio : Sciopero dei benzinai, anzi no: l'agitazione di 24 ore dei gestori delle pompe di benzina prevista per il 26 giugno è stata...

Sciopero Benzinai revocato dopo l’incontro con Di Maio : “Rinvio della fatturazione elettronica al 2019” : È stato revocato lo Sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare questa sera. La decisione è stata presa dopo le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. “Per noi una data ragionevole è il 1 gennaio 2019. In queste ore al ministero dell’Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto ...

