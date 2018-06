“Non riesce più a muoversi” In vacanza coi genitori | il dramma di una bambina

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Doveva essere un momento felice e spensierato, unada trascorrere tutti insieme senza preoccupazioni. Invece per questi, purtroppo, quei giorni si sono trasformati nel “nostro peggior incubo diventato realtà”. Unche è stato vissuto da una famiglia che si trovava in Portogallo. La loro figlioletta di 3 anni, la piccola Holly Alcock, è stata colta da un ictus durante il primo giorno in compagnia di mamma e papà. La bimba non riusciva neanche più a parlare o a stare in piedi e da allora non si è più ripresa al 100%. Holly era insieme a sua madre Gemma, papà Mark, fratellino Jacob e i nonni Graham e Debbie Alcock. Quel giorno aveva sofferto di tonsillite, così che a poche ore dall’atterraggio a Lisbona, i suoipreoccupati avevano deciso di portarla in un ospedale inglese, riferisce la Stoke Sentinel. “Era la nostra prima ...