Un cuoco personale | le amichette «giuste» | i rimproveri a nonna Tina La favolosa vita di

(Di domenica 27 maggio 2018) Blue Ivy, 6 anni, ha già capito chi comanda. L’aveva dimostrato lo scorso gennaio, quando nella notte dei Grammy al Madison Square Garden di New York aveva messo a tacere i (potenti) genitori – Beyoncé e Jay Z – con un cenno della mano, tra uno sbadiglio e l’altro. E adesso l’ha confermato «bacchettando» una comeKnowles. La mamma di Queen B e Solange, in visita a Parigi, ha voluto condividere via Instagram un video all’interno dell’Opéra: «Sono a Parigi, in Francia, e sono nel teatro più bello che abbia mai visto», si sente durante la clip, ma la parte più divertente è quando interviene la vocina di Blue Ivy: «, non dovresti fare dei video, non si può», spiega la bambina. E conferma così di essere il boss di casa, anche dopo la nascita dei gemellini Rumi e Sir, 11 mesi. https://www.instagram.com/mslawson/?utm_source=ig_embed Al ...