Pallavolo – Nations League | le azzurre si preparano al terzo round di Hong Kong | martedì

Pallavolo – Nations League : l’Italia concede il bis - stesa la Corea del Sud padrona di casa con un netto 3-0 : Seconda vittoria per la Nazionale italiana nella Volleyball Nations League, battuta 3-0 la Corea del Sud padrona di casa La nazionale italiana femminile ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League, 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) sulla Corea del Sud. Contro la formazione asiatica le ragazze di Mazzanti hanno sfoderato una grande prestazione, sia a livello di singole che di gioco collettivo. Fin dall’inizio gara le ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : la sfida delle azzurre contro la Russia in diretta su RaiSport : Volleyball Nations League: Italia-Russia in diretta su RaiSport + Hd (ore 8) Prenderà il via domani il secondo round della Volleyball Nations League con la nazionale italiana femminile impegnata nella Pool 6 in Corea del Sud. Il trittico di gare delle azzurre sarà aperto dalla sfida contro la Russia (ore 8 italiane): match trasmesso in diretta da RaiSport + Hd. Mercoledì sarà poi la volta delle Germania (ore 9, diretta su RaiSport + Hd), mentre ...

Pallavolo – Nations League : seconda sconfitta per l’Italia - azzurre sconfitte 2-3 dalla Polonia : La Nazionale italiana femminile di Pallavolo incassa la seconda sconfitta nella Nations League, perdendo 2-3 contro la Polonia Nella Volleyball Nations League è arrivata la seconda sconfitta per la nazionale italiana femminile, 2-3 (25-21, 14-25, 25-19, 17-25, 12-15) per mano della Polonia. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno giocato un match contraddistinto da alti e bassi: convincenti il primo e terzo set, male il secondo e quarto. Tutto si è ...

Pallavolo – Nazionale femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...