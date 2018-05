Conte oggi si gioca tutto E arriva l' appoggio di Macron

Oggi Conte al Quirinale. Salvini : se si torna al voto ne risponderà?il Colle : Matteo Salvini va alla guerra del Quirinale e ha messo in conto tutte le conseguenze che questa sua scelta bellicosa potrà comportare. Ma prima mi indossare la mimetica e l’elmetto ha voluto sincerarsi fino in fondo sulla tenuta di Luigi Di Maio, anche nella prospettiva di un eventuale scivolamento progressivo verso il voto in autunno. La risposta...

Di Maio e Salvini ammettono : salta tutto. Oggi Conte rimette il mandato : Luigi Di Maio e Matteo Salvini concordano: il Governo Conte rischia di saltare. “Questa partita del governo o si chiude

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Salvini : "Oggi daremo a Conte la lista dei ministri della Lega" : Matteo Salvini è tornato a parlare dei lavori per la composizione del governo, mentre nel dubbio continua senza sosta la propria campagna elettorale - stasera sarà alla Festa della Lega di Martinengo e a quella organizzata a Dalmine, entrambi in provincia di Bergamo.Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook e attaccato a più riprese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivelato oggi che già ...

Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio di FdI : già fatti passi indietro. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Giuseppe Conte non salirà oggi al Quirinale : 16.00 - I lavori per la composizione del nuovo governo proseguono a gonfie vele, ma Giuseppe Conte non riuscirà a salire oggi al Quirinale. Dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite, ma Luigi Di Maio non si era sbilanciato e lo stesso Conte, verso l'ora di pranzo, era rimasto abbottonato sulle tempistiche.Indiscrezioni confermano che la lista si sta arricchendo, ma forse Conte non riuscirà a sottoporla al Presidente della ...

Governo - Conte lavora alla lista dei ministri. «Oggi al Colle? Vediamo» : pic.twitter.com/xVvwvojtF0 - GiuseppeConte , @GiuseppeConteIT, 25 maggio 2018 Interrogato sul veto nei suoi confronti, Paolo Savona , in corsa per la guida del Ministero dell'Economia, ha dichiarato: ...

Conte vede Salvini e Di Maio - ma oggi non andrà da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano : Sembra tramontata l’ipotesi che Giuseppe Conte salga al Quirinale oggi. È quanto riferiscono fonti autorevoli del Movimento 5 stelle. «oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così lo stesso premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella ha cancellato un appuntamento...

