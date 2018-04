LIVE Avellino-Venezia | Finale Europe Cup 2018 in DIRETTA | sfida d’andata | in palio il

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Buonasera e benvenuti alladellad’andata dellaCup tra. Unatutta italiana in una coppaa, come non capitava dal lontano 1993, quando Milano e Roma si giocarono la Coppa Korac. Per la Sidigas si tratta della prima volta in assoluto, per la Reyer, invece, della primaa dal 1981 (Coppa Korac). Entrambe sono reduci dalla “retrocessione” dalla Champions League, ma hanno onorato al meglio l’impegno, guadagnandosi il diritto di giocarsi il trofeo in unache riporterà una squadra italiana a vincere di nuovo una coppaa dopo quattro anni fa (EuroChallenge, Reggio Emilia). Si giocherà su due gare, andata e ritorno. La palla a due della partita d’andata verrà alzata alle ore 20.30. Noi seguiremo tutto in, con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento con la nostra ...