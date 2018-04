Frances Bean Cobain e il suo futuro nella musica | «Sarei felice se mio papà fosse

Frances Bean Cobain : debutto nella musica per la figlia di Kurt Cobain : Essere la figlia di una icona del rock può essere difficile se si hanno aspirazioni musica li, ma essere la figlia di due dei più grandi nomi nella storia della musica non sembra spaventare Frances ...

Courtney Love ha postato una clip di Kurt Cobain con la figlia Frances Bean - VIDEO : La didascalia che accompagna questo VIDEO lungo un paio di secondi, recita: "La cosa più preziosa del mondo. I miei bambini". The most precious thing in the world. my babies pic.twitter.com/...