Tumori : in barca dopo il Cancro - cercasi 150 donne per studio sulla velaterapia : Sono donne che sanno navigare in acque agitate. Tutte hanno dovuto affrontare la bufera che il cancro ha scatenato sulle loro vite, ne sono uscite in piedi e sono andate per mare, sfidando il vento e le onde per dire al mondo “ci sono ancora, sono viva e ho saputo rialzarmi“. Storie di 20 ‘Pazienti a bordo’, le protagoniste di un progetto che vede alleati l’università Statale di Milano e il Centro velico ...

In barca a vela contro il Cancro : Tutte hanno dovuto affrontare la bufera che il cancro ha scatenato sulle loro vite , ne sono uscite in piedi e sono andate per mare , sfidando il vento e le onde per dire al mondo "ci sono ancora, ...

Tumori : allarme sovradiagnosi per il Cancro alla tiroide - troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...

Cancro al seno maschile - 'outing' di un uomo che vuole informare tutti gli altri Video : Una foto in bianco e nero a torso nudo in cui sono ben evidenti, all'altezza della mammella sinistra, profonde cicatrici. In basso, una scritta, unica nota di colore: Il Cancro al seno non è solo roba da femmine. Fai prevenzione. È diventato testimonial della sua #malattia #Stefano Saldarelli, grafico di Prato 48enne. Lieto di fare outing, è uscito allo scoperto per raccontare pubblicamente la sua storia da quando, nel 2017, ha scoperto di avere ...

Diagnosi del Cancro del polmone : Nella definizione della più idonea strategia terapeutica per la cura del carcinoma polmonare, il momento della Diagnosi ha da sempre rappresentato il punto cruciale, perché la precisa caratterizzazione biologica della malattia ne rappresentava il principale fattore prognostico, ovvero il principale fattore che potesse farci ragionevolmente prevedere l’evoluzione della malattia, e il principale discrimine di scelta tra le poche opzioni ...

“Grazie!”. Il grande gesto di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Unite più che mai nella lotta contro il Cancro del piccolo Giacomo Corradi : le foto delle showgirl incassano migliaia di like : “Mio figlio Giacomo non ha la leucemia, ha un altro tipo di tumore”, Con queste parole Elena Santarelli aveva svelato la natura del male del figlio, nato dall’amore con l’ex calciatore Bernardo Corradi. “La nostra battaglia continua e procede con la massima positività, Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza!” aveva scritto su Instagram, ...

La storia di Stefano Saldarelli : l'uomo con un Cancro al seno : Stefano Saldarelli è un uomo di 48 anni che da molto tempo svolge la sua professione di grafico nella città di Prato. Pochissimi giorni fa Stefano ha voluto raccontare la sua incredibile storia sul suo blog, annunciando a tutti i suoi lettori di aver avuto un cancro al seno. Molti a questa notizia si sono subito stupiti, dal momento che non è sempre usuale che il tumore al seno si manifesti in un uomo, una problematica che generalmente colpisce ...

11/9 : salvò centinaia di vite - eroe ucciso dal Cancro : Mise in salvo centinaia di persone dopo gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, ma è stato stroncato da un cancro a soli 45 anni. Thomas Phelan, diventato vigile del ...

Cancro AL SENO NELL'UOMO/ Stefano Saldarelli - colpito da un carcinoma : "Pago l'Inps posso ma non ho diritti" : La medicina era al corrente che una piccola percentuale di uomini può sviluppare il tumore al SENO, cosa che invece la maggior parte della gente pensa sia esclusiva delle donne(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:12:00 GMT)

