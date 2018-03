Barbara D’Urso conduttrice del Grande Fratello | Katia Safroncik delusa

Barbara D’Urso a Filippo Nardi : Faresti la macchina della verità? – La risposta : Barbara D’Urso ha chiesto a Filippo Nardi di fare la macchina della verità, ma lui con molta tranquillità risponde: “No, non è molto attendibile, preferisco fare un esame del capello, vero al 97%”. Barbara D’Urso spiazzata da Nardi, alla macchina della verità preferisce l’esame del capello Nostra signora delle faccette torna a parlare del canna-gate nei suoi programmi. Ieri 21 marzo, ospite di Pomeriggio Cinque c’era Filippo Nardi, ex naufrago ...

“Vedete differenze?”. Com’è Barbara D’Urso senza la ‘magia’ delle luci sul viso. In tv la regina degli ascolti Mediaset ‘s’illumina d’immenso’. Fuori dal suo studio - invece - senza riflettori puntati… : Ce ne eravamo accorti da soli, ma anche a Striscia la notizia ‘il caso’ non è di certo sfuggito: Barbara D’Urso sembra avvolta in un fascio di luce speciale quando è in televisione. Innaturale quasi, tanto sono forti i riflettori dello studio puntati su di lei. Un ‘fenomeno misterioso’, dicevano anche di recente al tg satirico di Antonio Ricci, che si verificherebbe anche nello studio di Mattino 5, non solo ...

Barbara D’Urso si arrabbia in diretta a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa: “Non voglio essere assalita” Come ogni giorno Barbara D’Urso entra nelle case di milioni di telespettatori con Pomeriggio Cinque. La prima parte del rotocalco televisivo è dedicata alla cronaca e la padrona di casa è tornata sull’omicidio di Terziglio. Immacolata Villani, 31 anni, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal marito Pasquale ...

Terzigno - Imma Villani uccisa dal marito suicida/ Lite in tv tra Barbara D’Urso - Annalisa Vitiello e il legale : Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Grande Fratello : Barbara D’Urso conferma la conduzione : Barbara D’Urso conferma (a modo suo) la conduzione del Grande Fratello Poco prima della fine della puntata de Il Segreto, su Canale 5 va in onda un breve promo di Pomeriggio Cinque, nel quale Barbara D’Urso sviscera tutti i temi che affronterà in puntata: dai casi di cronaca all’attualità per poi virare sull’intrattenimento e sul gossip. Come ogni pomeriggio la padrona di casa invita i suoi telespettatori a preparare il ...

Barbara D’Urso : “L’invito a Ballando con le Stelle? Mediaset mi ha autorizzato… Vedremo” : “È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.” A parlare così è la “regina” di Canale5, Barbara D’Urso, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivela come l’idea di partecipare a Ballando con le Stelle non sia poi così ...

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ospita Paola Di Benedetto (oggi - 20 marzo 2018) : Oggi, martedì 20 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ospita Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei famosi. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Il trauma infantile di Barbara D’Urso : ‘ecco perché non tollero le bugie’ : La bugia che l’ha segnata di più nella vita è stata quella relativa a sua mamma: “Ero una bambina, mi dissero che stava meglio e invece non ce l’ha fatta: è proprio per questo trauma, mai superato, che non riesco a tollerare le bugie”: Barbara D’Urso (pronta a condurre il Gf Nip) si confida a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola il 20 marzo. Questo spiega perché la conduttrice di Domenica Live ha tolleranza ...

Barbara D’Urso ai ferri corti con la Toffanin e Scotti? La verità : Silvia Toffanin e Gerry Scotti: frecciatine da Barbara D’Urso? Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e allo stesso criticati. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si sa, o si ama o si odia ma, nonostante questo, rimane la punta di diamante di Mediaset. Onnipresente in televisione con i suoi salotti, Barbara D’Urso si prepara a condurre la quindicesima edizione Nip del Grande Fratello, in ...