Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un’ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – manca il numero legale all’Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un’ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell’articolo 2 del ddl stralcio dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che riguarda lo scioglimento dell’Ente acquedotti Siciliani, in liquidazione dal 2004, e la consegna ai Comuni delle reti ...

Sicilia : probabili dimissioni Sgarbi da assessore - M5S 'Nessuno sentirà mancanza' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Potrebbe essere sulla via del tramonto la guida di Vittorio Sgarbi all'assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana. La possibilità che il critico d'arte, eletto alla Camera dei deputati, lasci il governo Musumeci per lo scranno romano era già nell'aria e un u

Sicilia : Musumeci - Fondi Ue? Soldi ci sono ma mancano progetti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – In Sicilia “non mancano le risorse” dei Fondi Ue “ma i progetti”. A dirlo è il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d’Orleans. Secondo Musumeci bisognerebbe “implementare” i progetti “perché il nostro obiettivo è spendere le risorse della coesione, quelle comunitarie. Proprio di questo parleremo domani anche ...

Rifiuti : Orlando - emergenza Sicilia colpa della mancanza di impianti : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - La "mancanza di impianti e un settore che ho denunciato da molti anni essere in stato di calamità istituzionale". E' questa per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando la causa dell'emergenza Rifiuti in Sicilia, "Occorrono interventi molto forti che riguardano l'impianti