Reggio Calabria - colpo alla ' Ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria , Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta , con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

'Ndrangheta : arrestato Boss calabrese : Un altro duro colpo per la ‘Ndrangheta. Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato Emanuele Cosentino, elemento di spicco della cosca Gallico attiva nella zona di Palmi e ricercato dal 2013, quando, sottrattosi a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per associazione mafiosa ed estorsione aggravata da metodo mafioso, aveva cominciato una lunga latitanza, terminata a ...