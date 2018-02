”Oddio | chiamate un dottore” Malore per Bianca Atzei all’Isola dei famosi Medici a

caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2018) La nuova edizione del’Isola deiè partita in quarta. Ascolti record, polemiche, infortuni e abbandoni improvvisi. Da quando i naufraghi sono arrivati in Honduras ne sono capitate di cotte e di crude. A solo una settimana dall’inizio del programma la web influencer napoletana Chiara Nasti ha deciso di abbandonare il reality. La sua avventura in Hondura a causa delle molte difficoltà riscontrate nei primi sette giorni, le condizioni meteo avverse e il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo. Poi è stata la volta di Francesco Monte (accusato da Eva Henger di aver fumato una canna nella casa che li ospitava prima del ‘naufragio’), e Craig Warwick (per infortunio). Anche il pallanuotista Amaurys Perez è in difficoltà in questi giorni. “Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia ...